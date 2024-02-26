Silifke Kaymakamı Aslaner, Vergi Dairesi Müdürü Aydoğan'ı kabul etti

Aydoğan da yaptıkları çalışmalar hakkında Aslaner'e bilgi verdi.

Aslaner, kabulde yaptığı konuşmada, en önemli vatandaşlık görevinin vergi ödemek, en büyük suçun da vergi kaçırmak olduğunu belirtti.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Vergi Haftası dolayısıyla Silifke Vergi Dairesi Müdürü Musa Hamit Aydoğan'ı kabul etti.

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