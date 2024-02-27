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        Mut'ta "Mersin Turizm Fuarı" tanıtıldı

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesince 17-19 Nisan'da düzenlenecek "Mersin Turizm Fuarı", Mut ilçesinde tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:20 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:20
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        Mut'ta "Mersin Turizm Fuarı" tanıtıldı
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        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesince 17-19 Nisan'da düzenlenecek "Mersin Turizm Fuarı", Mut ilçesinde tanıtıldı.

        Kaymakam İhsan Ayrancı, Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, bölgenin turizm açısından önemli potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

        MEÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy da fuarın kente büyük katkısı olacağını belirterek, "Mersin potansiyeli yüksek olan bir ilimiz ama hak ettiği yerde değil. İlimizde bir turizm planlaması şart." dedi.

        Konuşmaların ardından katılımcılar fuarla ilgili önerilerini paylaştı.

        Fuar, 17-19 Nisan'da MEÜ Akdeniz Kültür Merkezi ile Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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