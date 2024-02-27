Mersin'de terör eylemi hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı
MERSİN'de, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak yürüttüğü operasyonda, eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı.MİT ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen ortak çalışmada PKK/YPG terör örgütünün patlayıcı madde biriminden olan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 1 şüphelinin Mersin'e geldiği belirlendi. Takibe alınan şüphelinin, Tarsus ilçesinde örgütün Haseke yapılanmasında faaliyet yürüten başka bir şüpheliyle bağlantılı ve eylem hazırlığında olduklarının tespiti üzerine operasyon için harekete geçildi. Ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan örgüt üyeleri, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.
MERSİN'de, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak yürüttüğü operasyonda, eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı.MİT ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen ortak çalışmada PKK/YPG terör örgütünün patlayıcı madde biriminden olan ve yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 1 şüphelinin Mersin’e geldiği belirlendi. Takibe alınan şüphelinin, Tarsus ilçesinde örgütün Haseke yapılanmasında faaliyet yürüten başka bir şüpheliyle bağlantılı ve eylem hazırlığında olduklarının tespiti üzerine operasyon için harekete geçildi. Ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan örgüt üyeleri, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.
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