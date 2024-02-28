Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Adreslerde, bir kısmı dolu 110 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 332 kilogram kıyılmış tütün, 72 bin sigara filtresi, 3 makaron dolum makinesi, elektronik terazi ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli, Gülnar ve Tarsus ilçelerinde gümrük kaçağı tütün ürünleri ticareti yapıldığı iddiası üzerine harekete geçildi.

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