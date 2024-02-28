Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda H.S.B, A.B.D. ve S.A. yakalandı.
Adreslerde 2 bin 506 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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