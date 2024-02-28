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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:52 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:52
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda H.S.B, A.B.D. ve S.A. yakalandı.

        Adreslerde 2 bin 506 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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