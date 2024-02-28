Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de belediye otobüsünde yaşlı çiftin darbedilmesi kameraya yansıdı

        Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çiftin, baba ve oğlu tarafından darbedilmesiyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 18:32 Güncelleme: 28.02.2024 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de belediye otobüsünde yaşlı çiftin darbedilmesi kameraya yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çiftin, baba ve oğlu tarafından darbedilmesiyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçesinde 15 Aralık'ta A.O.T. (17) ve okulda idareci olarak görev yapan babası İ.T'nin, belediye otobüsünde yolculuk yaptıkları sırada tartıştıkları engelli R.P. (77) ve eşi H.P'yi (71) darbetmesi, araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, A.O.T'nin henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştıkları R.P. ve H.P'ye saldırması, daha sonra olaya dahil olan babası İ.T. ile yaşlı çiftçi darbettikleri anlar yer aldı.

        Öte yandan, şikayet üzerine gözaltına alınan İ.T'nin tutuklandığı, oğlunun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Trafikte kazara eşini öldüren sürücüye tahliye
        Trafikte kazara eşini öldüren sürücüye tahliye
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Karısını ve 2 yakınını öldürmüştü! Mağarada yakalandı
        Karısını ve 2 yakınını öldürmüştü! Mağarada yakalandı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Okul müdürü ile oğlu, belediye otobüsünde tartıştıkları çifti darbetti
        Okul müdürü ile oğlu, belediye otobüsünde tartıştıkları çifti darbetti
        MEÜ Diş Hekimliği Hastanesi'nde ocakta 4 bin 286 hastaya sağlık hizmeti ver...
        MEÜ Diş Hekimliği Hastanesi'nde ocakta 4 bin 286 hastaya sağlık hizmeti ver...
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de 150 litre sahte içki ele geçirildi
        Mersin'de 150 litre sahte içki ele geçirildi
        Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Mersin'de, sahte içki operasyonunda 7 gözaltı
        Mersin'de, sahte içki operasyonunda 7 gözaltı