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        Cumhur İttifakı Tarsus Belediye Başkan adayı Tat, projelerini anlattı

        Cumhur İttifakı'nın Tarsus Belediye Başkan adayı Mahmut Tat, projelerini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 10:09 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:09
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        Cumhur İttifakı Tarsus Belediye Başkan adayı Tat, projelerini anlattı
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        Cumhur İttifakı'nın Tarsus Belediye Başkan adayı Mahmut Tat, projelerini tanıttı.

        Tat, bir düğün salonunda düzenlediği toplantıda, 31 Mart'ta Tarsus'ta yeni bir dönem başlayacağını söyledi.

        İlçedeki vatandaşlar için ekibiyle hizmetin en iyisini sunacaklarını belirten Tat, "Biz Cumhur İttifakı olarak Tarsus'umuzu geleceğe taşıyacak, halkın refah düzeyini yükseltecek ve yaşam kalitesini arttıracak birbirinden değerli projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

        Tarsus için projelerinin hazır olduğunu aktaran Tat, şöyle devam etti:

        "Kentsel dönüşümü, yerinde dönüşümle hayata geçireceğiz. Çukurova'nın en geniş arazilerinin bulunduğu Tarsus'un tarihteki konumuna, tarihi ve kültürel miraslarımıza sahip çıkacağız. Tarsus'u inanç ve kültür merkezi haline getirecek, dahası Tarsus'u denizle buluşturacağız. Tarsus'un hayatın her alanında kalkınmasına olanak sağlayacak tüm projelerimizle geliyoruz."

        Toplantıya, Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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