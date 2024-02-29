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        Mersin'de öğrenciler kaymakamlık makamında ders yaptı

        Mersin'in Anamur İlçesinde ilkokul öğrencileri kaymakamlık makamında ders işledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:56 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:59
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        Mersin'de öğrenciler kaymakamlık makamında ders yaptı
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        Mersin'in Anamur İlçesinde ilkokul öğrencileri kaymakamlık makamında ders işledi.

        İlçede özel bir kolejin ilkokul öğrencileri, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i makamında ziyaret etti.

        Bozdemir, burada öğrencilerle Hayat Bilgisi dersini işledi. Bozdemir, derste öğrencilere kaymakamın görevleri hakkında bilgi verdi.

        Kaymakam Bozdemir, yaptığı açıklamada, öğrencilerle bir arada olmanın güzel bir duygu olduğunu belirterek, öğrencilere ve öğretmenlere başarı diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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