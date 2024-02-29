Mersin'de öğrenciler kaymakamlık makamında ders yaptı
Mersin'in Anamur İlçesinde ilkokul öğrencileri kaymakamlık makamında ders işledi.
Mersin'in Anamur İlçesinde ilkokul öğrencileri kaymakamlık makamında ders işledi.
İlçede özel bir kolejin ilkokul öğrencileri, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i makamında ziyaret etti.
Bozdemir, burada öğrencilerle Hayat Bilgisi dersini işledi. Bozdemir, derste öğrencilere kaymakamın görevleri hakkında bilgi verdi.
Kaymakam Bozdemir, yaptığı açıklamada, öğrencilerle bir arada olmanın güzel bir duygu olduğunu belirterek, öğrencilere ve öğretmenlere başarı diledi.
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