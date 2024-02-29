Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 10 yaşındaki Azra, saçlarını kanser tedavisi gören çocuğa hediye etti

        Mersin'de yaşayan 10 yaşındaki Azra Özbek, kadın kuaförü babasının desteğiyle kestirdiği saçlarını, kanser tedavisi gören çocuğa hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 13:35 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 10 yaşındaki Azra, saçlarını kanser tedavisi gören çocuğa hediye etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de yaşayan 10 yaşındaki Azra Özbek, kadın kuaförü babasının desteğiyle kestirdiği saçlarını, kanser tedavisi gören çocuğa hediye etti.

        Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeli Fatma Özbek'in kızı Azra, 3 yıl boyunca uzattığı saçlarını MEÜ Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören 15 yaşındaki Ayten Özkan'a hediye etme kararı aldı.

        Kadın kuaförlüğü yapan babasının desteğiyle saçlarını kestiren Azra, Özkan'ı hastanede ziyaret etti.

        Azra, ziyaretinde bir süre sohbet ettiği Özkan'a yanında getirdiği saçlarından dönüştürülen peruğu verdi.

        - "Çok mutlu ve duyguluyum"

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ayten Özkan, çok mutlu olduğunu belirterek, "Azra'ya çok teşekkür ediyorum. İyi ki bana böyle bir hediye verdi. Zamanla saçlarıma alışacağım. Çok mutlu ve duyguluyum." ifadelerini kullandı.

        Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Feryal Karahan da Azra'nın Ayten'e umut olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Ayşenur'un 4 kurşunla öldürmüştü! İyi hal...
        Ayşenur'un 4 kurşunla öldürmüştü! İyi hal...
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Prens William son anda planını iptal etti
        Prens William son anda planını iptal etti
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Savunma profesörü!
        Savunma profesörü!
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Otobüste okul müdürü ile oğlu saldırmıştı: Mağdurken suçlu olduk
        Otobüste okul müdürü ile oğlu saldırmıştı: Mağdurken suçlu olduk
        Küçük Azra, saçlarını onkoloji hastasına peruk olarak hediye etti
        Küçük Azra, saçlarını onkoloji hastasına peruk olarak hediye etti
        Cumhur İttifakı Tarsus Belediye Başkan adayı Tat, projelerini anlattı
        Cumhur İttifakı Tarsus Belediye Başkan adayı Tat, projelerini anlattı
        GÜNCELLEME - Mersin'de belediye otobüsünde yaşlı çiftin darbedilmesi kamera...
        GÜNCELLEME - Mersin'de belediye otobüsünde yaşlı çiftin darbedilmesi kamera...
        Mersin'de belediye otobüsünde yaşlı çiftin darbedilmesi kameraya yansıdı
        Mersin'de belediye otobüsünde yaşlı çiftin darbedilmesi kameraya yansıdı
        Okul müdürü ile oğlu, belediye otobüsünde tartıştıkları çifti darbetti
        Okul müdürü ile oğlu, belediye otobüsünde tartıştıkları çifti darbetti