Otobüste okul müdürü ile oğlu saldırmıştı: Mağdurken suçlu olduk MERSİN'de okul müdürü İsmet Turan (53) ile oğlu A.O.T.'nin (17) otobüste darbettiği çiftten Hamdiye Polat (71), "Bizden şikayetçi olmuşlar. Onları darbetmişiz. Bizi suçluyorlar. Mağdurken suçlu olduk. İkisinden de şikayetçiyiz. Baba gibi oğlunun da tutuklanmasını istiyoruz. Otobüse binmeye korkar olduk" dedi. Olay, 15 Aralık'ta Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hastaneden çıkan Ramazan (77)-Hamdiye Polat çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi. Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan baba-oğul arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile baba ve oğlu, çifti darbetti. Olaydan sonra lise müdürü olan İsmet Turan ile oğlu A.O.T., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet Turan tutuklandı, oğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan olay, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; tarafların tartıştığı, ardından şoförün çabalarına rağmen baba ile oğlunun çifte saldırdıkları yer aldı. 'HALA OLAYIN ŞOKUNU YAŞIYORUM'Polat çifti, yaşadıklarını anlattı. Hamdiye Polat, "Eşim yüzde 88 engelli ve bakıma ihtiyacı var. Tek başına hastaneye gidip, gelemiyor. Olay günü hastaneye kontrole gittik. Otobüse bindik ve engelliler için ayrılan alana yöneldik. Engelli koltuğunda oturan baba ve oğlunu gördük. Eşim engelli olduğu için başka yerde oturamıyor, düşüyor. Onlar da engelliymiş. Bunun üzerine diğer tarafa yöneldik. Ondan sonra gelip, 'Sen nasıl benim oğluma kalk diyorsun' dedi. Çocuğuna 'Kalk demedik, bir tarafına da bu otursun' dedik. Yerimize oturduk, yanımıza gelip, bizi darbetmeye başladılar. Yolcular ve şoför araya girmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Olay anında yere düştüm. Eşimin üzerine çıkıp, sırtına vurmaya başladılar. Hala olayın şokunu yaşıyorum. Şoförün çağırdığı ambulansla hastaneye gittik. Daha sonra adamdan ve oğlundan şikayetçi olduk" dedi.'KİMSEYE VURMADIM'Baba ve oğlunun kendilerinden şikayetçi olduğunu belirten Polat, "Bizden şikayetçi olmuşlar. Onları darbetmişiz. Bu halimle nasıl döverim? Bizi suçluyorlar. Mağdurken suçlu olduk. İkisinden de şikayetçiyiz. Baba gibi oğlunun da tutuklanmasını istiyoruz. Otobüse binmeye korkar olduk. Hala olayın psikolojisinden çıkamadık" diye konuştu. Sırtına ve yüzüne darbeler alan Ramazan Polat ise "Diğer koltuklarda oturamıyorum. Bu yüzden engelli koltuğuna oturmak istedim. Kimseye vurmadım. Baba ve oğlundan şikayetçiyim" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 14:01 Güncelleme: 29.02.2024 - 14:05 facebook

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