Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan vatandaşlarla buluştu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus'ta "Halk Buluşmaları" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Pehlivan, Makam Camisi önünde düzenlenen programda, vatandaşların sorun ve taleplerini hem ilk ağızdan dinlemek hem de onlarla sohbet etmek amacıyla buluşmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarsus’un tarihi binlerce yıl öncesine dayanan kadim bir kent olduğuna dikkati çeken Pehlivan, "Tarsus'umuzun tarihi ve turistik yerlerini, ören yerlerini, ürettiği birbirinden değerli ürünlerini en iyi şekilde tanıtmak konusundaki çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Pehlivan, ilçede çeşitli ziyaretler de gerçekleştirdi.