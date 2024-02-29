Silifke'de yenilenen trafik eğitim parkı hizmete girdi

Törene Kaymakam Abdullah Aslaner, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek, kurum müdürleri ile öğrenci ve veliler katıldı.

Belediye Başkanı Sadık Altunok, parkın hizmete girmesinden dolayı düzenlenen törende, özellikle ilköğretim okullarında okuyan çocukların bu parkta trafikle ilgili bilgilerini artıracağını söyledi.

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