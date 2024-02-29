Silifke'de yenilenen trafik eğitim parkı hizmete girdi
Silifke Belediyesi tarafından yenilenip İlçe Emniyet Müdürlüğüne devredilen trafik eğitim parkı hizmete girdi.
Silifke Belediyesi tarafından yenilenip İlçe Emniyet Müdürlüğüne devredilen trafik eğitim parkı hizmete girdi.
Belediye Başkanı Sadık Altunok, parkın hizmete girmesinden dolayı düzenlenen törende, özellikle ilköğretim okullarında okuyan çocukların bu parkta trafikle ilgili bilgilerini artıracağını söyledi.
Altunok, çocukların trafik işaret ve kurallarını birebir uygulamayla öğreneceklerini belirterek, parkın hayırlı olmasını diledi.
Programda çocuklar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği görevlileri nezaretinde trafik parkurunda akülü araçları sürdü.
Çocuklara simülatör araçta emniyet kemerinin önemi de ekiplerce anlatıldı.
Törene Kaymakam Abdullah Aslaner, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek, kurum müdürleri ile öğrenci ve veliler katıldı.
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