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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Mersin'de Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 08:49 Güncelleme: 01.03.2024 - 08:49
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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Mersin'de Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Ligde çıktığı 27 karşılaşmada 29 puan toplayan ve 16. sırada bulanan Hatayspor, rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde üst sıralara çıkmak isteyen Hatay ekibi, seyircisi önünde Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.

        Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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