Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Ligde çıktığı 27 karşılaşmada 29 puan toplayan ve 16. sırada bulanan Hatayspor, rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü.

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