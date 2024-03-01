Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, evinde 3 kilo 750 gram esrar ve 1590 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, evinde 3 kilo 750 gram esrar ve 1590 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.
Şüphelinin evinde 3 kilo 750 gram esrar, 1590 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 tabanca, cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.
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