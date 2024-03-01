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        Evli çift, yangında hayatını kaybetti

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Durmuş (54) ile Elif Bütüner (49) çifti hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 08:51 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:55
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        Evli çift, yangında hayatını kaybetti
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        MERSİN’in Erdemli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Durmuş (54) ile Elif Bütüner (49) çifti hayatını kaybetti.İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Aslanlı Mahallesi'nde tek katlı bir evde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İçeride yapılan incelemede, Durmuş ile eşi Elif Bütüner'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Bütüner çiftinin cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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