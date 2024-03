MSK, gözünü Süper Lig'e dikti

TÜRKİYESigorta Türkiye Basketbol Ligi’nde son 9 maçını üst üste kazanarak galibiyet serisini korumaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi (MSK) Erkek Basketbol Takımı, hem deplasmanda hem de kendi evinde verdiği mücadelelerle şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Takımın Başantrenörü Can Sevim, Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.Geçtiğimiz hafta rakibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u yenerek puanını 45’e yükselten ve 3'üncü sırada yer alan 'Carettalar', 3 Mart’ta OGM Ormanspor’a konuk olacak. Sezon mücadelesinde özellikle son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını ve takım arasında güzel bir kimyanın oluştuğunu dile getiren MSK Başantrenörü Can Sevim, "Takımımızdan 5 oyuncu ayrıldı ve yerine 5 oyuncu ekledik. Bu oyuncular farklı zamanlarda geldiler ve istediğimiz sisteme alışıp beraber oynamayı öğrenmeleri belli bir zaman aldı. Her gelen oyuncuda bu süreç uzadı ama yapmak istediğimiz, başarmak istediğimiz o agresif yapıyı, savunmada minimum sayıyı yiyen, hızlı bir şekilde açık saha geçen, daha atlet, çembere dikine gidebilen bir takım oluşturmayı başardık. Zaman içerisinde de bunu yarı sahadaki hücum sistemimizle, savunmadaki agresifliğimizle birleştirerek, üst üste galibiyetler almayı başardık" dedi.Lig’de üst üste 9 galibiyet aldıklarını ve bu seriyi sezon sonuna kadar korumak istediklerini belirten Sevim, "Geldiğimiz noktada aldığımız 9 tane üst üste galibiyet var, ama bu bizim için henüz yolun başı. Daha oynayacağımız 8 maç var ve 8’ini de kazanmak istiyoruz. Ondan sonra da Play-Off'ta nerede olduğumuza bakıp, birinci bitirme şansımız var mı yok mu veya Play- Offl'ara en üst noktadan girip orada da bu iyi oyunumuzu sürdürerek Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu.