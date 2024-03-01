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        Mersin'de kontrolden çıkan araç iş yerine girdi

        Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin iş yerine girmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 17:32 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:41
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        Mersin'de kontrolden çıkan araç iş yerine girdi
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        Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin iş yerine girmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 CRF 019 plakalı kamyonet, Akdeniz Mahallesi Fatih Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir iş yerine girdi.

        Kazada iş yeri sahibi Fırat Baykara hafif yaralandı.

        Kaza nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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