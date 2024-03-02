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        Yangında ölen çift toprağa verildi

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde, evde çıkan yangında ölen Durmuş Bütüner (52) ve eşi Elif Bütüner (48) gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:45
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        Yangında ölen çift toprağa verildi
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        MERSİN’in Erdemli ilçesinde, evde çıkan yangında ölen Durmuş Bütüner (52) ve eşi Elif Bütüner (48) gözyaşları arasında toprağa verildi.

        İlçeye bağlı Aslanlı Mahallesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında Durmuş Bütüner ve eşi Elif Bütüner hayatını kaybetti. Bütüner çiftinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Erdemli’ye getirildi. Çiftin cenazesi Türbe Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin katılımı ile gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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