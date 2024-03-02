Yangında ölen çift toprağa verildi

İlçeye bağlı Aslanlı Mahallesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında Durmuş Bütüner ve eşi Elif Bütüner hayatını kaybetti. Bütüner çiftinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Erdemli’ye getirildi. Çiftin cenazesi Türbe Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin katılımı ile gözyaşları arasında toprağa verildi.

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