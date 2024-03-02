Mersin'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Müfit Güner idaresindeki 01 AE 942 plakalı otomobil, Gülek Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Müfit Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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