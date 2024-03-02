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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 20:00 Güncelleme: 02.03.2024 - 20:00
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Mersin

        Hakemler:Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Maksimovic, Recep Burak Yılmaz, Ghoulam, Mehdi Boudjemaa, Matondo, Dele-Bashiru, Rivas, Pedro, Halil Dervişoğlu

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko

        Goller: Dk. 24 Osayi-Samuel, Dk. 40 Cengiz Ünder (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 8 Osayi-Samuel, Dk. 34 Becao (Fenerbahçe), Dk. 44 Matondo (Hatayspor)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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