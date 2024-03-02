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        Mersin'de görme engelliler biberiye fidanı ekti

        Gülnar'da görme engelliler, 100 biberiye fidanını toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 18:11 Güncelleme: 02.03.2024 - 18:11
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        Mersin'de görme engelliler biberiye fidanı ekti
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        Gülnar'da görme engelliler, 100 biberiye fidanını toprakla buluşturdu.

        Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Dayıcık Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim töreninde, üretmek için zihinlerin sağlam olmasının yeterli olduğunu belirtti.

        Etkinliği düzenleyen Umut Kooperatifi Başkanı Soner Demir de aynı bölgeye daha önce lavanta ektiklerini ifade ederek, bugün de 100 biberiye fidanını toprakla buluşturduklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından biberiye fidanları ekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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