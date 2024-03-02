Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, yeni projelerini anlattı

"Mersin metrosu tamamlanacak. Finansman arayışına çıktık, kısa zamanda hizmete girecek. Sosyal konut yapacağız ve vatandaşlara uygun fiyatlarda vereceğiz. 500 dönümlük park alanını kente kazandıracağız. Afet yönetimi ve lojistik kampüsü kurarak Mersin'i deprem ve afetlere karşı dayanıklı hale getireceğiz. Yollarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Her ilçeye sosyal yaşam merkezi kuracağız."

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