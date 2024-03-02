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        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, yeni projelerini anlattı

        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Vahap Seçer, yeni projelerini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 19:04 Güncelleme: 02.03.2024 - 19:08
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        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, yeni projelerini anlattı
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        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Vahap Seçer, yeni projelerini tanıttı.

        Seçer, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, ikinci 5 yıllık görevinde yenilikçi, kalkınmacı ve sosyal belediyeciliğin devam edeceğini söyledi.

        Kente yeni yatırımlar yapacağını belirten Seçer, şunları kaydetti:

        "Mersin metrosu tamamlanacak. Finansman arayışına çıktık, kısa zamanda hizmete girecek. Sosyal konut yapacağız ve vatandaşlara uygun fiyatlarda vereceğiz. 500 dönümlük park alanını kente kazandıracağız. Afet yönetimi ve lojistik kampüsü kurarak Mersin'i deprem ve afetlere karşı dayanıklı hale getireceğiz. Yollarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Her ilçeye sosyal yaşam merkezi kuracağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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