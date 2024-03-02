Hatayspor - Fenerbahçe: 0-2

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28’inci haftasında deplasmanda Hatayspor’u 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe’nin golleri 24’üncü dakikada Osayi-Samuel ve 40’ıncı dakikada Cengiz Ünder’in ayağından geldi.

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