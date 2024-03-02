Hatayspor - Fenerbahçe: 0-2
STAT: MersinHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkaya HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kerim Alıcı (Dk.
STAT: Mersin
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkaya
HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kerim Alıcı (Dk. 46 Strandberg), Recep Burak Yılmaz, Maksimovic, Ghoulam (Dk. 61 Cemali Sertel), Boudjemaa (Dk. 69 Ömer Faruk Beyaz), Massanga, Pedro, Dele-Bashiru (Dk. 61 Doğukan Sinik), Rivas, Halil Dervişoğlu (Dk. 79 Dadashov)
FENERBAHÇE: Livakovic - Osayi-Samuel (Dk. 65 Oosterwolde), Becao (Dk. 82 Bonucci), Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 88 Mert Müldür), İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş (Dk. 82 Krunic), Cengiz Ünder (Dk. 65 Fred), Szymanski, Tadic, Dzeko
GOLLER: Dk. 24 Osayi-Samuel, Dk. 40 Cengiz Ünder (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Massanga (Hatayspor), Osayi-Samuel, Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28’inci haftasında deplasmanda Hatayspor’u 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe’nin golleri 24’üncü dakikada Osayi-Samuel ve 40’ıncı dakikada Cengiz Ünder’in ayağından geldi.
3’üncü dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasıyla ceza sahasın içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Fenerbahçe’de Szymanski’nin vuruşunda Erce Kardeşler gole izin vermedi.
13’üncü dakikada orta sahada kaptığı topla rakip ceza alanı önüne kadar ilerleyen Ferdi Kadıoğlu’nun şutunda Erce Kardeşler meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
25’inci dakikada soldan rakip ceza sahasına giren Dzeko’nun çevirdiği topa arka direkte hareketlenen Osayi-Samuel meşin yuvarlağı ağlarla buluşurdu: 0-1.
40’ıncı dakikada sol kanatta topla buluşan Tadic’in ceza sahasına ortasına Cengiz Ünder gelişine sert vurdu ve top ağlara gitti: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
47’nci dakikada Strandberg’in pasında ceza alanında topla buluşan Halil Dervişoğlu’nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.
55’inci dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Szymanski’nin dokunuşunda kaleye giden topu Hatayspor’lu Recep Burak Yılmaz çizgiden çıkarttı.
Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.
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