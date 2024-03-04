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        Babun yavrusu "Limon" doğal ortama alışması için özel bakım görüyor

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda dünyaya gelen, doğumdan sonra annesinin kabullenmemesi nedeniyle kuvözde bakılan babun yavrusu "Limon" 9 haftalık oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:06 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:15
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        Babun yavrusu "Limon" doğal ortama alışması için özel bakım görüyor
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        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda dünyaya gelen, doğumdan sonra annesinin kabullenmemesi nedeniyle kuvözde bakılan babun yavrusu "Limon" 9 haftalık oldu.

        Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki parkın sakinlerinden babun (bir tür maymun) "Nazo"nun 23 Aralık 2023'te dünyaya getirdikten sonra reddettiği yavrusu, kuvözde bakım sayesinde gelişim gösterdi.

        Biberondan keçi sütüyle beslenen, anne sütü alamadığından vitamin ve mineral takviyesi yapılan Limon, doğal ortama alışması için yeşil alana çıkarılmaya başlandı.

        Ekiplerin kucağında güneş altında vakit geçiren babun yavrusu, kısa zamanda parkın maskotu haline geldi.

        Veterinerlerin sık sık kontrol ettiği hayvan, büyüdüğünde annesinin ya da kendisi gibi doğumdan sonra reddedilen kardeşi "Nisan"ın yanına yerleştirilecek.

        Limon, aile bireylerine uyum sağlayamaması durumunda özel bölüme alınacak.

        - "Fiziksel aktivitelerini artırmaya çalışıyoruz"

        Tarsus Doğa Parkı Müdürü veteriner hekim Nilay Serpin, AA muhabirine, yavrunun yaşamını en iyi şekilde sürdürebilmesi adına yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

        Babunun gelişiminin iyi gittiğini dile getiren Serpin, "Annesinin kabul etmemesiyle oluşan stresini attı ve bizlere adapte olmaya başladı. Şu anda gayet sakin, mutlu. Kardeşi Nisan heyecanlı ve afacandı. Limon ise daha sakin ve akıllı bir babun." ifadelerini kullandı.

        Serpin, babunu doğal ortama alıştırmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Havaların ısınmasıyla dışarıda aktiviteler gerçekleştiriyor. Yavaş yavaş güneşlendirmeye başladık. Fiziksel aktivitelerini artırmaya çalışıyoruz. Kuvözdeki süreci tamamlayıp doğada yaşayabilir hale geldikten sonra ailesinin yanına adapte etmeye çalışacağız. Ziyaretçilerimiz de onunla vakit geçirebilecek."

        Veteriner sağlık teknikeri Ümit Güngör de Limon'a annesinin yokluğunu aratmamaya çalıştıklarını söyledi.

        Babunun bakımının özveriyle yapıldığını vurgulayan Güngör, "Babun Limon çok sıcakkanlı. Onu ve diğer babunlarımızı çok sevdiğimiz için aramızda bağ oluştu." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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