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        Mersin'de kamyonet ile çarpışan minibüsteki 6 tarım işçisi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 09:41 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:02
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        Mersin'de kamyonet ile çarpışan minibüsteki 6 tarım işçisi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        H.Ö. idaresindeki 33 NNL 64 plakalı minibüs, Yenice Mahallesi D-400 kara yolunda İ.A'nın kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 6 tarım işçisi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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