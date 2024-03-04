Mersin'de kamyonet ile çarpışan minibüsteki 6 tarım işçisi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
H.Ö. idaresindeki 33 NNL 64 plakalı minibüs, Yenice Mahallesi D-400 kara yolunda İ.A'nın kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 6 tarım işçisi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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