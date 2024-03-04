Mersin'de cezaevi firarisi kırsal alanda çobanlık yaparken yakalandı

JASAT ekipleri, araştırma sonucu firari hükümlünün saklanmak için kırsal alanda çobanlık yaptığını ve çadırda yaşadığını belirledi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, hırsızlık suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan açık cezaevi firarisinin Tarsus ilçesinde olduğu tespit edildi.

Mersin'de aranan cezaevi firarisi, saklanmak için çobanlık yaptığı kırsal bölgede yakalandı.

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