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        Mersin'de minibüsle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:20 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:20
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        Mersin'de minibüsle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Atatürk Caddesi'nde H.Ç'nin kullandığı 33 NY 967 plakalı minibüs ile O.T. (56) idaresindeki 33 NTV 72 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Savrulan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki İdris Kartal yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan Kartal, sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesine götürülürken yolda yaşamını yitirdi, O.T. ise tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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