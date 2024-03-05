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        İYİ Parti Tarsus Belediye Başkan adayı Seven, projelerini anlattı

        İYİ Parti'nin Tarsus Belediye Başkan adayı Mehmet Yunus Seven, projelerini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:45 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:45
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        İYİ Parti Tarsus Belediye Başkan adayı Seven, projelerini anlattı
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        İYİ Parti'nin Tarsus Belediye Başkan adayı Mehmet Yunus Seven, projelerini tanıttı.

        Seven, ilçedeki bir salonda düzenlenen toplantıda, hayata geçireceği projelerle Tarsus'ta istihdam sorununu ortadan kaldıracağını belirtti.

        Trafik ve otopark sorununu da çözeceğini aktaran Seven, ilçeyi modern bir görünüme kavuşturacaklarını ifade etti.

        Toplantıya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer, partinin Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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