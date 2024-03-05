Mersin Devlet Opera ve Balesinden "Kadınlar Günü" konseri
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Kadınlar Günü" dolayısıyla konser verecek.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Kadınlar Günü" dolayısıyla konser verecek.
MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde icra edilecek.
Konserde solist sanatçılar soprano Serin Saybaşılı, mezzo soprano Pınar Duygu Çınar ve Gülden Vurandemir sahne alacak.
Sanatçılara piyanoda Rufina Usmanova, kontrabasta Rana Çömen Olgaç ve bateride Pınar Arslan Işık eşlik edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.