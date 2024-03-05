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        Mersin'de galvaniz tesisindeki yangın hasara neden oldu

        Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir galvaniz tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 01:02 Güncelleme: 05.03.2024 - 01:02
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        Mersin'de galvaniz tesisindeki yangın hasara neden oldu
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        Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir galvaniz tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi'ndeki İŞGEM-1 yerleşkesinde, galvaniz kaplama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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