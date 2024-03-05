Mersin'de galvaniz tesisindeki yangın hasara neden oldu
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir galvaniz tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir galvaniz tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi'ndeki İŞGEM-1 yerleşkesinde, galvaniz kaplama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.
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