Mersin'de 80 hafız için icazet merasimi yapıldı

Programa, Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve İl Müftüsü Aydın Yığman da katıldı.

Erdemli İlçe Müftüsü Hasan Küçük de eğitimlerini başarıyla tamamlayan hafızları tebrik etti.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, geçen yıl yurt genelinde 13 bin 500 kişinin hafızlık belgesi almaya hak kazandığını belirterek, bu sayıyı daha yukarı taşımayı hedeflediklerini söyledi.

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