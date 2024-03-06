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        Mersin'de camiler ramazana hazırlanıyor

        Mersin Müftülüğünce, camilerde ramazan öncesi temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:59 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:59
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        Mersin'de camiler ramazana hazırlanıyor
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        Mersin Müftülüğünce, camilerde ramazan öncesi temizlik çalışması yapıldı.

        Ekipler, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde halıları temizledi, ses sistemleri ve aydınlatmalarda kontroller yaptı.

        Temizlik ve bakım çalışmaları tüm camilerde gerçekleştirilecek.

        İl Müftüsü Aydın Yığman, AA muhabirine, temizlik ve bakım çalışmalarının tüm camilerde yapılacağını belirtti.

        Müftülük iftar çadırlarının hazırlanmasına kadar ramazanla ilgili hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Yığman, ekiplerin gayret içerisinde temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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