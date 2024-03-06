Mersin'de camiler ramazana hazırlanıyor

Müftülük iftar çadırlarının hazırlanmasına kadar ramazanla ilgili hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Yığman, ekiplerin gayret içerisinde temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

İl Müftüsü Aydın Yığman, AA muhabirine, temizlik ve bakım çalışmalarının tüm camilerde yapılacağını belirtti.

Temizlik ve bakım çalışmaları tüm camilerde gerçekleştirilecek.

Ekipler, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde halıları temizledi, ses sistemleri ve aydınlatmalarda kontroller yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.