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        İstanbul - Oğlunu Mısır'a kaçırmıştı; Başsavcılık açıklama yaptı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:47 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:47
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        İstanbul - Oğlunu Mısır'a kaçırmıştı; Başsavcılık açıklama yaptı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C için "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan, annesi Eylem Tok hakkında ise "Suçluyu kayırma" suçundan aynı gün yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen trafik kazasına yönelik haberler çıkması nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında Eyüpsultan ilçesi sınırları içerisinde 18 yaşından küçük olan T. C.'nin 34 EEG 06 plaka sayılı araç ile seyir halinde iken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araçlara çarpması neticesinde bir kişinin ölümü birden fazla kişinin yaralanmasıyla neticelenen trafik kazasının meydana geldiği, kazadan hemen sonra adli kolluk görevlileri olay yerine intikal etmeden T. C'nin annesi olan E. T. olay yerine gelerek T. C.'yi olay yerinden kaçırdığı,

        Olay yerine intikal eden adli kolluk görevlileri tarafından kazaya sebebiyet veren araç sürücüsünün tespiti amacıyla ivedi şekilde soruşturma işlemlerine başlanıldığı, kazaya karışan aracın şirket adına kayıtlı olması nedeniyle aracı kullanan şahsın ve adres bilgilerinin tespit edildikten sonra yapılan araştırmada T. C. ile annesi E. T.'nin 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır ülkesine çıkış yaptıklarının tespit edilmesi üzerine aynı gün 2 Mart 2024 tarihinde T. C. hakkında "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan, şüpheli E. T. hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan yakalama kararı çıkartılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde devam etmektedir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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