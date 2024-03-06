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        ÇBK Mersin, Final Four'da

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Radomir Vojinovic, Paulina Karolina Gajdosz, Blaz ZuapncicÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Kiss 10, Melis Gülcan, Mabrey 16, Cornelius 11, Epoupa 4, Araujo 12, Derin Yaya 1, Sinem Ataş 2, Mavunga 10, Holingsvorth 2, Copper 18ZARAGOZA: Lacorzana, Holesinska 2, Pointer 8, Ortiz 5, Gulbe 5, Gimeno 12, Fiebich 12, Hermosa 2, Atkinson 10, Geldof , Diallo 7 1'İNCİ PERİYOT: 23-11DEVRE: 44-333'ÜNCÜ PERİYOT: 65-415 FAUL: 38.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 22:44 Güncelleme: 06.03.2024 - 22:44
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        ÇBK Mersin, Final Four'da
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Radomir Vojinovic, Paulina Karolina Gajdosz, Blaz Zuapncic

        ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Kiss 10, Melis Gülcan, Mabrey 16, Cornelius 11, Epoupa 4, Araujo 12, Derin Yaya 1, Sinem Ataş 2, Mavunga 10, Holingsvorth 2, Copper 18

        ZARAGOZA: Lacorzana, Holesinska 2, Pointer 8, Ortiz 5, Gulbe 5, Gimeno 12, Fiebich 12, Hermosa 2, Atkinson 10, Geldof , Diallo 7

        1'İNCİ PERİYOT: 23-11

        DEVRE: 44-33

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-41

        5 FAUL: 38.40 Mavunga (ÇBK Mersin)

        DİSKALİFİYE: 36.41 Marbey (ÇBK Mersin)

        ÇBK Mersin, Kadınlar EuroLeague çeyrek final 3'üncü maçında evinde konuk ettiği İspanya ekibi Zaragoza’yı 86-63 yenerek dörtlü finale kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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