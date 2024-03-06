ÇBK Mersin - Zaragoza: 86-63
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Radomir Vojinovic, Paulina Karolina Gajdosz, Blaz ZuapncicÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Kiss 10, Melis Gülcan, Mabrey 16, Cornelius 11, Epoupa 4, Araujo 12, Derin Yaya 1, Sinem Ataş 2, Mavunga 10, Holingsvorth 2, Copper 18ZARAGOZA: Lacorzana, Holesinska 2, Pointer 8, Ortiz 5, Gulbe 5, Gimeno 12, Fiebich 12, Hermosa 2, Atkinson 10, Geldof , Diallo 7 1'İNCİ PERİYOT: 23-11DEVRE: 44-333'ÜNCÜ PERİYOT: 65-415 FAUL: 38.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Radomir Vojinovic, Paulina Karolina Gajdosz, Blaz Zuapncic
ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Kiss 10, Melis Gülcan, Mabrey 16, Cornelius 11, Epoupa 4, Araujo 12, Derin Yaya 1, Sinem Ataş 2, Mavunga 10, Holingsvorth 2, Copper 18
ZARAGOZA: Lacorzana, Holesinska 2, Pointer 8, Ortiz 5, Gulbe 5, Gimeno 12, Fiebich 12, Hermosa 2, Atkinson 10, Geldof , Diallo 7
1'İNCİ PERİYOT: 23-11
DEVRE: 44-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-41
5 FAUL: 38.40 Mavunga (ÇBK Mersin)
DİSKALİFİYE: 36.41 Marbey (ÇBK Mersin)
ÇBK Mersin, Kadınlar EuroLeague çeyrek final 3'üncü maçında evinde konuk ettiği İspanya ekibi Zaragoza’yı 86-63 yenerek dörtlü finale kaldı.
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