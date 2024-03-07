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        İki çocuk annesi, ön yargıları yıkıp vinç operatörü oldu

        MERSİN'de eğitim ve ehliyet alıp, ön yargıları yıkarak 'erkek mesleği' olarak bilinen vinç operatörlüğüne başlayan evli ve 2 çocuk annesi Rabia Mafer (43), "Beni vincin direksiyonunda görenler, önce bir şaşırıyor, adından tebrik edip, alkışlıyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 10:25 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:30
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        İki çocuk annesi, ön yargıları yıkıp vinç operatörü oldu
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        MERSİN'de eğitim ve ehliyet alıp, ön yargıları yıkarak 'erkek mesleği' olarak bilinen vinç operatörlüğüne başlayan evli ve 2 çocuk annesi Rabia Mafer (43), "Beni vincin direksiyonunda görenler, önce bir şaşırıyor, adından tebrik edip, alkışlıyor" dedi.

        Aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla 2 yıl önce iş arayışına giren evli ve 2 çocuk annesi Rabia Mafer, bir arkadaşının aracılığıyla bugünkü patronu ile tanıştı. Patronunun sektörde kadınları da istihdam etmek için başlattığı projeye dahil olan Mafer, çevresinin ön yargılı olmasına rağmen vinç operatörlüğü eğitimi görüp, sertifika aldı. Eğitimin ardından işbaşı yapıp, sepetli vinç kullanmaya başlayan Mafer, becerisiyle dikkat çekti.

        'PROJE ÇOK HOŞUMA GİTTİ'

        Başta ailesi olmak üzere iş arkadaşlarından da destek gördüğünü söyleyen Rabia Mafer, "Bir arkadaşımın vesilesi ile patronumla tanıştım. Sektörde kadın istihdamı sağlamak için bir projesi olduğunu söyledi. Proje çok hoşuma gitti. Hemen eğitim ve sertifikalarımı aldım. Aynı zamanda iş makinesi kullanmak için gerekli ehliyeti de aldıktan sonra çalışmaya başladım. Bu süreçte eşim, yakınlarım ve özellikle iş arkadaşlarım çok büyük destek oldu. Destekleri için hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

        'ÇOK GÜÇLÜYÜZ'

        Kendisini görenlerin önce şaşırdığını, ardından alkışladığını anlatan Mafer, "Beni vincin direksiyonunda görenler, önce bir şaşırıyor adından tebrik edip, alkışlıyor. Kadınlar olarak yapamayacağımız hiçbir iş yok. Çok güçlüyüz, yeter ki kadınlar kendilerine güvensin. Kadının çalışması, kendi ayakları üzerinde durması; çok güzel bir şey. Tüm kadınlara tavsiye ediyorum. Bu vesileyle tüm kadınların da 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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