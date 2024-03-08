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        Eski eşinin öldürdüğü Mervegül'ün tabutunu kadınlar taşıdı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde 1 yıl önce boşandığı polis memuru Mustafa Yıldır (41) tarafından tabancayla öldürülen satış danışmanı Mervegül Bayer'in (31) cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:54 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:00
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        Eski eşinin öldürdüğü Mervegül'ün tabutunu kadınlar taşıdı
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        MERSİN’in Tarsus ilçesinde 1 yıl önce boşandığı polis memuru Mustafa Yıldır (41) tarafından tabancayla öldürülen satış danışmanı Mervegül Bayer’in (31) cenazesi toprağa verildi. Bayer’in cenazesini kadınlar taşıdı.

        Olay, dün sabah saatlerinde ilçenin Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçidin yakınlarında meydana geldi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yıldır, 1 yıl önce boşandığı, ikinci eşi Mervegül Bayer ile konuşmak için buluştu. Bir süre konuşan Yıldır ile Bayer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldır, beylik tabancasıyla Mervegül Bayer'in başına ateş etti. Mustafa Yıldır, daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yıldır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özel bir şirkette satış danışmanı olarak çalıştığı belirtilen Mervegül Bayer ise ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Bayer ve Yıldır'ın cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

        CENAZESİNİ KADINLAR TAŞIDI

        Mervegül Bayer’in cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Tarsus’un Yenice Mahallesi’ne getirilen Bayer’in cenazesi Yenice Mezarlığı’na götürüldü. Bayer’in tabutu, cenaze namazının ardından kadınlar tarafından omuzlara alınarak mezara taşındı. Kadınların alkışları eşliğinde Mervegül Bayer’in cenazesi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

        Polis memuru Mustafa Yıldır’ın cenazesi ise bugün Tarsus'ta toprağa verilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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