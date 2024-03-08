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        Akkuyu Nükleer A.Ş. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 13:44 Güncelleme: 08.03.2024 - 13:50
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        Akkuyu Nükleer A.Ş. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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        8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında etkinlikler düzenlendi.

        Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Projenin kadın çalışanları, erkek meslektaşlarından gelen tebrikleri kabul etti.

        Açıklamalar yapan Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva da şunları dile getirdi:

        “Bugün güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran tüm kadınlarımız, Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Dünyada, hayat veren, şefkat ve özen gösteren bir kadından daha güzel ve kutsal bir şey yoktur. Her biriniz birbirinden değerli ve eşsizsiniz. Yüksek profesyonelliğiniz, yetkinliğiniz, duyarlılığınız ve ayrıntılara gösterdiğiniz özen, dünyadaki ahengi sürdürmek için son derece önemli ve bu açıdan Akkuyu NGS projesinde büyük önem taşıyorsunuz. Hepinize sağlık, huzur, mutluluk ve kariyerinizde yeni başarılar diliyorum. Akkuyu NGS projesinin kadın ekibine destekleri ve göstermiş oldukları anlayış, gayret ve projemizi daha iyi hale getirme arzuları için özellikle teşekkür ediyorum. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

        İnşası süren Akkuyu NGS'de 2 binden fazla kadın görev alıyor. Araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde aktif rol alan kadınlar, olağanüstü mesleki başarılar elde etmelerinin yanında sektörde prestijli ödüllere de layık görülüyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. de mühendislerden avukatlara, finans uzmanlarından insan kaynakları uzmanlarına kadar çeşitli meslek gruplarından kadınları nükleer endüstriye kazandırmak ve çok yönlü mesleki gelişimlerini teşvik etmek için gereken şartları oluşturmaya devam ediyor.

        Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, çeşitli yıllarda Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un yılın insanı nükleer endüstri takdir programının da kazananları oldu. Kazananlar arasında Akkuyu Nükleer A.Ş. kimyasal analiz uzmanı olan Çiğdem Yılmaz ve Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin türbin bölümünde kıdemli makinist olarak görev yapan Sevil Kutlu olmak üzere Akkuyu NGS işletme personeli eğitim programından mezun olan genç Türk mühendisler de bulunuyor.

        Kazandığı başarılarla adından söz ettiren Radyoaktif Atıklar Sertifikalandırma Uzmanı Nurberk Sungur 2020 yılında Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi'ndeki (SPbPU) eğitimi sırasında, Marie Sklodowska-Curie Programı kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) en iyi 100 bursiyerinden biri oldu ve Avusturya'nın başkenti Viyana'daki UAEA merkezinde bir yıl staj yapma hakkı kazandı.

        Akkuyu Nükleer A.Ş. Kıdemli Hukuk Danışmanı Naila Atmaca ise Rusya'da Türkiye'yi temsil etti ve "Rusya- Fırsatlar Ülkesi" Cumhurbaşkanlığı Platformu Kadın Lider Programı kapsamında eğitim aldı.

        Akkuyu Nükleer A.Ş., şirket yöneticileri, inşaat çalışanları ve çalışanların çocukları, bugüne ilişkin dileklerini içeren bir kutlama videosu da hazırladı. Bu özel kutlamaya Akkuyu NGS proje ekibinin tüm üyeleri de katıldı.

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