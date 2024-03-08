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        Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 20:02 Güncelleme: 08.03.2024 - 20:02
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        Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik çalıştı.

        Atakaş Hatayspor, maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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