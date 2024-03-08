Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik çalıştı.
Atakaş Hatayspor, maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
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