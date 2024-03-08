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        Mersin'de yanan ormanlık alanlara 79 türde fidan dikildi

        Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, kentte yanan ormanlık alanlara 79 türde fidan dikimi yaptıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 19:28 Güncelleme: 08.03.2024 - 19:28
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        Mersin'de yanan ormanlık alanlara 79 türde fidan dikildi
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        Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, kentte yanan ormanlık alanlara 79 türde fidan dikimi yaptıklarını söyledi.

        Yalçın ve beraberindekiler, Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'nde 2021-2022-2023 yıllarında yangın çıkan ormanlık alanları inceledi, buralara dikilen fidanları kontrol etti.

        İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yalçın, kent genelinde 3 yıl içerisinde 269 yangın sonucu 12 bin 946 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

        Yangınların hemen ardından sahaların tekrar ağaçlandırılması için gerekli tüm çalışmalara başlandığını dile getiren Yalçın, çalışmaların başarılı bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

        Mersin'de 3 yılda yangından zarar gören 12 bin 946 hektar sahaya fidan dikiminin gerçekleştirildiğini aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

        "Mersin'de 2021 yılında 583 bin 500, 2022 yılında 1 milyon 547 bin, 2023 yılında 2 milyon 56 bin olmak üzere, başta asli ağaç türümüz kızılçam ile beraber 79 farklı türde fidan dikimleri yapılmıştır. Yangına dayanıklılığıyla bilinen bu fidanlar ağaçlandırma sınırlarına türüne göre 5-10 sıra şeklinde dikilerek gelecekte olabilecek yangın zararlarının en aza indirgenmesi hedeflenmektedir."

        Yalçın, bu bölgelere yöreye uygun nitelikli fidanlarla "endüstriyel ağaçlandırma" da gerçekleştirdiklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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