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        Mersin'de ihtiyaç sahiplerine ramazanda gıda desteği "İyilik Çarşısı"ndan

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de hayırseverlerin bağışlarıyla oluşturulan, gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı "İyilik Çarşısı" ramazanda da ihtiyaç sahiplerine destek sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:31 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:31
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        Mersin'de ihtiyaç sahiplerine ramazanda gıda desteği "İyilik Çarşısı"ndan
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        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de hayırseverlerin bağışlarıyla oluşturulan, gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı "İyilik Çarşısı" ramazanda da ihtiyaç sahiplerine destek sunacak.

        Türkiye Diyanet Vakfı ve Mersin Müftülüğünce Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi altında oluşturulan "Hacı Zübeyde Özdiker İyilik Çarşısı"nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara destekler yıl boyunca sürüyor.

        Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, çarşıya gelerek burada gıda ve temizlik ürünlerini ücretsiz alabiliyor.

        "Yardımlaşma ve paylaşma" anlayışıyla açılan çarşıda, ramazanın gelmesiyle çalışmalar da hız kazandı. Hayırseverlerin destekleriyle temin edilen ürünler, özenle raflara yerleştiriliyor.

        - "Hayırların yerine ulaşmasını gayret gösteriyoruz"

        İl Müftüsü Aydın Yığman, AA muhabirine, "İyilik Çarşısı"nın yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek verdiğini söyledi.

        Hayırseverlerden gelen yardımları sistemli şekilde dağıttıklarını dile getiren Yığman, maddi sıkıntı yaşayan insanların gönüllerine dokunmanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

        Çarşıda ramazan çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini belirten Yığman, şöyle konuştu:

        "Çarşımız ramazanda daha canlı olacak. Halkımızın zekatlarını, fitrelerini buraya yönlendirmelerini vaaz kürsülerimizde ifade ediyoruz. İnsanlarımızın zekatlarının ve fitrelerinin yerine ulaşmasını istiyoruz. Bu vesileyle de buna bir katkı sağlayacağız. Halkımız emin olsun, güvensin, titiz şekilde bu hayırların yerine ulaşmasını gayret gösteriyoruz. İnsanlarımızın hayırlarının yerine ulaşması önemli. Onun için de arkadaşlarımızla büyük bir çaba içerisindeyiz."

        Yığman, hayırseverlerin çarşıya ciddi katkı sunduğunu, gelecek desteklerle ramazanda daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak istediklerini söyledi.

        Ramazanın yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğuna değinen Yığman, "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bizim amacımız insanlarımıza faydalı olmak. İnsan iyilik yaptığı zaman huzurlu ve mutlu oluyor. İnsanların gelip hayra ortak olması, kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılaması insanı mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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