TIR'daki konteynerde, eşyalara gizlenmiş 557 bin hap ele geçirildi; 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kente mobilya eşyaları içine gizlenmiş halde, yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı. Şehre TIR'la getirilen konteynerdeki aramada mobilya eşyaları içine gizlenmiş halde 557 bin 411 captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.