Mersin'de 94 kilo 760 gram uyuşturucu hap ele geçirildi

Bu kapsamında bir tırı durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada, mobilya eşyaları içerisine gizlenmiş 94 kilo 760 gram ağırlığında 557 bin 411 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu hap getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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