Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Eski eşinin öldürdüğü Mervegül'ün acılı annesi, kızının gelinliğini benzin döküp ateşe verdi

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde 1 yıl önce boşandığı polis memuru Mustafa Yıldır (41) tarafından 6 Mart'ta tabancayla başından vurularak öldürülen Mervegül Bayer'in (31) annesi Hatice Kurt, sokak ortasında kızının gelinliğini "Her şey bununla başladı, şimdi her şey burada bununla bitecek" diyerek ağıt yakıp, benzin dökerek ateşe verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 01:03 Güncelleme: 10.03.2024 - 01:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski eşinin öldürdüğü Mervegül'ün acılı annesi, kızının gelinliğini benzin döküp ateşe verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde 1 yıl önce boşandığı polis memuru Mustafa Yıldır (41) tarafından 6 Mart'ta tabancayla başından vurularak öldürülen Mervegül Bayer'in (31) annesi Hatice Kurt, sokak ortasında kızının gelinliğini "Her şey bununla başladı, şimdi her şey burada bununla bitecek" diyerek ağıt yakıp, benzin dökerek ateşe verdi. 

        Olay, 6 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde ilçenin Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçidin yakınlarında meydana geldi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yıldır, 1 yıl önce boşandığı, ikinci eşi Mervegül Bayer ile konuşmak için buluştu. Bir süre konuşan Yıldır ile Bayer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldır, tabancasıyla Mervegül Bayer'in başına ateş etti. Mustafa Yıldır, daha sonra aynı tabancayla kendi başına da ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yıldır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özel bir şirkette satış danışmanı olarak çalışan Mervegül Bayer ise ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Bayer ve Yıldır'ın cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

        CENAZESİNİ KADINLAR TAŞIDI

        Mervegül Bayer’in cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Tarsus’un Yenice Mahallesi’ne getirilen Bayer’in cenazesi Yenice Mezarlığı’na götürüldü. Bayer’in tabutu, cenaze namazının ardından kadınlar tarafından omuzlara alınarak mezara taşındı. Kadınların alkışları eşliğinde Mervegül Bayer, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Polis memuru Mustafa Yıldır da Tarsus'ta toprağa verildi.

        ANNE, BENZİN DÖKTÜĞÜ GELİNLİĞİ ATEŞE VERDİ

        Kızını cinayete kurban veren acılı anne Hatice Kurt, akşam saatlerinde sokağa çıkıp, kızının gelinliğini benzin dökerek ateşe verdi. Kızının gelinliğini ateşe verdikten sonra ağıt yakan anne Hatice Kurt, genç kızlara da nasihatte bulunarak, "Kızlar bu Merve’nin kefeni, kefeni. Kızlar, her şey bununla başladı. Şimdi her şey burada bununla bitecek. Ben bunu niye yapıyorum. Hepinize ders olsun. Hatice teyze gelinliği niye yaktı diye 40 kere düşüneceksiniz. Evlenirken 20 kere 30 kere düşünün. Düşünün kızlar, kimse kendine eziyet ettirmesin. Evli olsanız bile kendinize eziyet ettirmeyiniz, yardım isteyin. Bu mesaj Merve'den geldi. 'Gelinliğimi ortaya koy, arkadaşlarımı topla, çatır çatır yak' dedi. 'Her şey onunla başladı' dedi. Bu gelinlik size mesaj olsun. Kötü, iyi olmaz, bir insan değişmez; bunu unutmayın. Sizin için yakıyorum bunu sizin için. Merve sana hayır getirmedi. Şimdi Merve bizi seyrediyor. Kefen oldu bu gelinlik kefen" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü
        Akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü
        Kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Türk kahvesi 6. sırada
        Türk kahvesi 6. sırada
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"

        Benzer Haberler

        Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i yırttığı tespit edilen şüpheli yakalandı
        Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i yırttığı tespit edilen şüpheli yakalandı
        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan projeler...
        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan projeler...
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        TIR'daki konteynerde, eşyalara gizlenmiş 557 bin hap ele geçirildi; 5 gözal...
        TIR'daki konteynerde, eşyalara gizlenmiş 557 bin hap ele geçirildi; 5 gözal...
        Mersin'de 94 kilo 760 gram uyuşturucu hap ele geçirildi
        Mersin'de 94 kilo 760 gram uyuşturucu hap ele geçirildi
        Ramazan ayında kronik hastalığı olanlara ilaç uyarısı
        Ramazan ayında kronik hastalığı olanlara ilaç uyarısı