Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i yırttığı tespit edilen şüpheli yakalandı

        Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i yırttığı tespit edilen şüphelinin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 00:23 Güncelleme: 10.03.2024 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i yırttığı tespit edilen şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i yırttığı tespit edilen şüphelinin yakalandığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açılmasında, "Bazı sosyal medya hesaplarında Kur'an-ı Kerim'in yırtılarak dini değerlerimize saygısızlık yapıldığı paylaşımları üzerine ekiplerimiz tarafından ivedilikle harekete geçilerek olayın 4 Mart'ta K.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve adı geçen kişi yakalanarak yasal işlemlere başlanılmıştır." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü
        Kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Türk kahvesi 6. sırada
        Türk kahvesi 6. sırada
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"

        Benzer Haberler

        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan projeler...
        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan projeler...
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        TIR'daki konteynerde, eşyalara gizlenmiş 557 bin hap ele geçirildi; 5 gözal...
        TIR'daki konteynerde, eşyalara gizlenmiş 557 bin hap ele geçirildi; 5 gözal...
        Mersin'de 94 kilo 760 gram uyuşturucu hap ele geçirildi
        Mersin'de 94 kilo 760 gram uyuşturucu hap ele geçirildi
        Ramazan ayında kronik hastalığı olanlara ilaç uyarısı
        Ramazan ayında kronik hastalığı olanlara ilaç uyarısı
        Mersin'de ihtiyaç sahiplerine ramazanda gıda desteği "İyilik Çarşısı"ndan
        Mersin'de ihtiyaç sahiplerine ramazanda gıda desteği "İyilik Çarşısı"ndan