Silifke'de "Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri" yapıldı

Etkinliğe Kaymakam Abdullah Aslaner ile ilçe protokolü de katıldı.

Silifke Belediyesi ile Işıklı ve Çevre Mahalleleri Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneğince Işıklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ilçede yetiştirilen çağlanın tanıtımı yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.