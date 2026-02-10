Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan, Esnaf ve Sanatkalar Odası Başkanı Martin'e ziyaret

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, görevine yeniden seçilen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdulgani Martin'e ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 16:54 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan, Esnaf ve Sanatkalar Odası Başkanı Martin'e ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, görevine yeniden seçilen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdulgani Martin'e ziyarette bulundu.

        Topsakaloğlu, ziyaretinde Martin ve yönetimine başarılar diledi.

        Görüşmede, ilçedeki esnaf ve sanatkarların durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile yerel ticaretin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        Martin, destekleri için Topsakaloğlu'na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Tüm dünyada konuşuldu
        Tüm dünyada konuşuldu
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Kazada ölen genç adamın cenazesi davul zurnayla uğurlandı
        Kazada ölen genç adamın cenazesi davul zurnayla uğurlandı
        Mersin'de bakliyattan hazırlanan ürün ve yemekler sergilendi
        Mersin'de bakliyattan hazırlanan ürün ve yemekler sergilendi
        Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın'ın cenazesi Mersin'de defnedildi
        Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın'ın cenazesi Mersin'de defnedildi
        Tarsus'ta piknik sonrası doğa temizliği
        Tarsus'ta piknik sonrası doğa temizliği
        Çöp evden 115 bin lira ve ruhsatsız silah çıktı
        Çöp evden 115 bin lira ve ruhsatsız silah çıktı
        Mersin'de çöp biriktirilen evden ruhsatsız silah ve 115 bin lira çıktı
        Mersin'de çöp biriktirilen evden ruhsatsız silah ve 115 bin lira çıktı