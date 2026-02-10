Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de çöp biriktirilen evden ruhsatsız silah ve 115 bin lira çıktı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde bir evden çıkarılan 8 ton atığın arasındaki çantada ruhsatsız silah ve 115 bin lira bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 14:37 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de çöp biriktirilen evden ruhsatsız silah ve 115 bin lira çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Toroslar ilçesinde bir evden çıkarılan 8 ton atığın arasındaki çantada ruhsatsız silah ve 115 bin lira bulundu.

        Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kötü koku yayıldığı ve görüntü kirliliğine neden olduğu şikayetleri üzerine 73 yaşındaki Ş.B'nin Toroslar Mahallesi'ndeki evinde inceleme yaptı.

        Ekipler, ikamette uzun süredir çöp biriktirildiğini belirledi.


        İş makinelerinin desteğiyle yürütülen temizlik çalışmasında evden 8 ton atık çıkarıldı. Ekipler, atığın arasındaki bir çantada ruhsatsız silah ve 115 bin lira olduğunu gördü.

        Adrese yönlendirilen polis ekipleri, tutanak tutarak silaha el koydu. Çantadaki para da akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Ş.B'nin oğluna teslim edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Sağlık çalışanı, kendi kendini kurtardı!
        Sağlık çalışanı, kendi kendini kurtardı!
        Dehşet üstüne dehşet! Kurye kılığında katliamda yeni ayrıntılar!
        Dehşet üstüne dehşet! Kurye kılığında katliamda yeni ayrıntılar!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        ChatGPT reklam göstermeye başladı!
        ChatGPT reklam göstermeye başladı!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Bakliyatın önemi Mersin'de düzenlenen programda anlatıldı
        Bakliyatın önemi Mersin'de düzenlenen programda anlatıldı
        Mersin'de sağanakta hasar gören 1700 haneye 8,5 milyon lira destek verildi
        Mersin'de sağanakta hasar gören 1700 haneye 8,5 milyon lira destek verildi
        Mersin'de sağlıksız ürün satan kantine ceza
        Mersin'de sağlıksız ürün satan kantine ceza
        Akdeniz ilçesinde peyzajda kullanılan süs bitkileri belediyenin seralarında...
        Akdeniz ilçesinde peyzajda kullanılan süs bitkileri belediyenin seralarında...
        Tarsus'ta Sigarayı Bırakma Günü'nde farkındalık etkinliği düzenlendi
        Tarsus'ta Sigarayı Bırakma Günü'nde farkındalık etkinliği düzenlendi
        Mersin Roman Yarışması'nda kazanan 'Halep Yolu' oldu
        Mersin Roman Yarışması'nda kazanan 'Halep Yolu' oldu