        Mersin Haberleri

        Mersin'de sağanakta hasar gören 1700 haneye 8,5 milyon lira destek verildi

        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kentte 30 Ocak'ta etkili olan sağanak nedeniyle hasar gören 1700 haneye 8,5 milyon lira destek ödemesi yapıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 14:13 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:13
        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kentte 30 Ocak'ta etkili olan sağanak nedeniyle hasar gören 1700 haneye 8,5 milyon lira destek ödemesi yapıldığını bildirdi.

        Kıratlı, yazılı açıklamasında, kuvvetli sağanağın ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

        Valilik koordinasyonunda hasar tespiti yapılarak mağduriyetlerin giderilmeye başlandığını anlatan Kıratlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Zarar tespiti yapılmasının ardından Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Erdemli, Tarsus, Mut ilçemizde 1700 haneye hızlı şekilde destekte bulundu. Sel hadisesinden etkilenen vatandaşlarımızın acil temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 6 ilçemizdeki 1700 haneye 8,5 milyon lira aktarılmıştır. Devletimiz dün olduğu gibi bugün de milletimizin yanındadır ve olmaya devam edecektir."

        - Dere yataklarındaki ıslah çalışmaları sürüyor

        Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından dere yataklarındaki ıslah çalışmalarına devam edildiği bilgisi veren Kıratlı, "DSİ tarafından düzenli olarak ıslah çalışmaları yapılmamış olsaydı, bugünkü tablo çok daha farklı olabilirdi. Yapılan çalışmaların zararın daha büyük olmasını önlediği ortadadır." ifadesini kullandı.

        AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı, yerel yönetimlere çağrıda bulunduğu açıklamasında şunları kaydetti:


        "Yaşadığımız felaket Mersin'imizi mağdur etmiştir. Vatandaşın yarası sarılırken belediye ekiplerimiz de sahadaydı. El birliğiyle, var güçleriyle devletin tüm kurumları birlikte çalıştılar. Buradaki asıl mesele, dere taşkınları Mersin'in uzun yıllardır kanayan yarasıdır. Dere yataklarının şehir dışındaki bölümlerinde bir sorun yoktur fakat şehir merkezine gelindiğinde, yerel yönetimler tarafından imara açılması ve daraltılmasıyla taşkınların yıllardır yaşandığı görülmektedir. Yerel yönetimlerin bu sorunu sorgulaması gerekiyor. Bu konuda yerel yönetimlere büyük iş düşüyor."

        Mersin'de 30 Ocak'ta kuvvetli sağanak nedeniyle bazı dereler taşmış, menfez köprüler yıkılmış, araçlar su altında kalmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

