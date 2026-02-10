Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de bakliyattan hazırlanan ürün ve yemekler sergilendi

        Mersin'de Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bakliyat kullanılarak hazırlanan ürün ve yemekler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 16:23 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de bakliyattan hazırlanan ürün ve yemekler sergilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bakliyat kullanılarak hazırlanan ürün ve yemekler sergilendi.

        Mersin Ticaret Borsasınca organize edilen etkinlik, merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde yapıldı.

        Bakliyat kullanılarak hazırlanan ürünlerin sergilendiği etkinlikte, katılımcılara bakliyat yemekleri ikram edildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, programda, sağlıklı beslenme ve yaşam için bakliyat tüketmenin önemini anlattı.

        Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de baklagillerin yüksek protein içeriği, lifli yapısı, vitamin ve mineral zenginliği sayesinde sağlıklı beslenmenin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

        Bakliyatın önemine değinen Özdemir, şöyle konuştu:

        "Bakliyat tarih boyunca ana vatanı olan bu topraklarda üretilmiş, buradan dünyaya yayılmış ve sofralarımızda yer bulmuştur. Kültürel mirasımızın bir parçası, emeğin ve bereketin simgesidir. Dünyada hiçbir şehirde Mersin genelindeki kadar güçlü bir bakliyat sektörünün kümelendiğini görmedim. Ülkemizde bakliyat ürünlerinin işlenmesine dair sanayinin yüzde 70'inden fazlası Mersin'dedir."

        Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş de son yıllarda dünya genelinde ülkelerin tahıl ve bakliyat üretim alanlarını, rekoltelerini ve stoklarını artırmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Türkiye'nin bakliyatta hem üretici hem işleyici hem de küresel ticaret merkezi konumunda olduğunu belirten Memiş, "Bu süreç yüksek katma değer yaratmaktadır. Ayrıca bakliyat ticareti ürün çeşitliliği gerektirdiği için geniş ürün yelpazesi ülkemiz adına hem fiyat hem de ürünlere erişimi konusunda stratejik bir üstünlük taşımaktadır." diye konuştu.

        Programa, Vali Atilla Toros, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ve sektör temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Tüm dünyada konuşuldu
        Tüm dünyada konuşuldu
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Yaralı halde 200 metre yürüdü, halı sahanın önünde yığıldı
        Yaralı halde 200 metre yürüdü, halı sahanın önünde yığıldı
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın'ın cenazesi Mersin'de defnedildi
        Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın'ın cenazesi Mersin'de defnedildi
        Tarsus'ta piknik sonrası doğa temizliği
        Tarsus'ta piknik sonrası doğa temizliği
        Çöp evden 115 bin lira ve ruhsatsız silah çıktı
        Çöp evden 115 bin lira ve ruhsatsız silah çıktı
        Mersin'de çöp biriktirilen evden ruhsatsız silah ve 115 bin lira çıktı
        Mersin'de çöp biriktirilen evden ruhsatsız silah ve 115 bin lira çıktı
        Bakliyatın önemi Mersin'de düzenlenen programda anlatıldı
        Bakliyatın önemi Mersin'de düzenlenen programda anlatıldı
        Mersin'de sağanakta hasar gören 1700 haneye 8,5 milyon lira destek verildi
        Mersin'de sağanakta hasar gören 1700 haneye 8,5 milyon lira destek verildi